Стриженова пошутила над собой в стиле известного мема

Екатерина Стриженова назвала падение в прямом эфире самым глупым случаем, который происходил с ней в последнее время. Телеведущая подшутила над собой в стиле известного мема.

Ироничный видеоролик Стриженова разместила в Instagram. Она призналась, что решилась посмотреть на ситуацию со стороны аккурат 1 апреля.

«Наверное, самое глупое, что со мной случилось в последнее время, это падение в прямом эфире! <…> Вот лежу теперь в больнице и думаю, за что мне все это, или правильнее спрашивать, для чего?!» — написала телеведущая.

Посвященный падению Стриженовой ролик сделан в стиле известного мема, заканчивающегося кадром с надписью «Directed by ROBERT B. WEIDE».

Стриженова также попросила желающих устроить розыгрыш «на всякий случай» подумать о последствиях, поскольку зачастую такие шутки, на ее собственном опыте, заканчиваются слезами.

После падения телеведущей диагностировали сложный перелом со смещением. Врачи настояли на операции и заявили, что нужно «ставить пластинку».