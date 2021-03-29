Екатерина Стриженова сломала руку в прямом эфире

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова упала и сломала руку во время выпуска шоу «Время покажет». Программа, в которой обсуждалась политическая жизнь Украины, транслировалась в прямом эфире на «Первом канале».

На кадрах шоу видно, как Стриженова подводила шоу к рекламной паузе. Договорив свою речь, она начала медленно отступать спиной назад. В какой-то момент Стриженова дошла до места, где начинались ступеньки, не удержала равновесие и упала. В эту секунду шоу ушло на рекламу.

О том, что Стриженова сломала руку, сообщил РИА «Новости» ее соведущий Руслан Осташко.

«Да, Екатерина оступилась, упала на руку. Скорая сразу приехала, госпитализировали ее», — отметил он.

Он подчеркнул, что пока не ясно, как дальше будут проходить съемки шоу. При этом Осташко уверен, что программа продолжит выходить, потому что есть достаточное количество ведущих, которые смогут заменить Стриженову до выздоровления. Он добавил, что весь коллектив желает ей скорейшей поправки.