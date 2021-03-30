«Перелом сложный со смещением»: Стриженову прооперировали после падения в прямом эфире

Хирурги Боткинской больницы Москвы прооперировали руку телеведущей Екатерине Стриженовой. К медикам она попала после падения во время съемок в студии программы «Время покажет». Подробности телеведущая рассказала на своей странице в Instagram.

По ее словам, она просто оступилась, когда сходила с подиума. В результате она упала и получила сильный ушиб. Основной удар пришелся на руку, которая мгновенно опухла.

«Наши ребята-молодцы, не растерялись, они привели врачей из скорой, которая дежурила возле Останкино. Мне быстро оказали помощь и врач сказал, что мы можем отвезти вас в травмпункт», — рассказала Стриженова.

Она отметила, что ее коллега, Елена Малышева, посоветовала обратиться в Боткинскую больницу, куда Стриженову и доставили.

«Рентген показал, что перелом сложный, со смещением, с осколками. Врач сказал, что надо делать операцию и ставить пластинку», — поделилась телеведущая.

Она отметила, что все уже позади и ей уже провели первую перевязку. Несмотря на свое состояния, присутствия духа Стриженова не потеряла.

«Доктор сказал, что на скрипке играть не буду, но на пианино смогу», — подытожила она свой рассказ.

Екатерина Стриженова потеряла равновесие и упала во время подводки к рекламной паузе. Она шла спиной вперед по подиуму, отступая от камеры и в результате упала. По словам ее соведущего Руслана Осташко, прибывшие на место медики диагностировали перелом.