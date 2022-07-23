Певца Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне спустя почти месяц после смерти. Видео с траурной церемонии опубликовала в своих социальных сетях супруга артиста Валерия Калачева.

Она сообщила, что церемония прощания прошла в деревне Бонаматеке, откуда родом исполнитель. На похоронах родные и близкие прославившегося в России певца отметили вклад Нарцисса в объединение народов и стран благодаря его музыке.

На опубликованных кадрах видно, как белый гроб с телом исполнителя завозят в зал прощания, а после открывают крышку. Само тело артиста накрыто белым покрывалом. После можно увидеть, как присутствующие зачитывают воспоминания родных и близких. На фотографии, которая стоит на специальной подставке, изображен улыбающийся Пьер Нарцисс.

«Оставив золотые корни в России, Камеруне и Франции, он внес большой вклад в этот мир. Мы, как его продолжение, будем продолжать и расширять его красивую миссию, дополняя ее и вкладывая новое от себя», — подписала опубликованное видео Валерия Калачева.

Пьер Нарцисс скончался в одной из московских больниц от редкого осложнения подагры в возрасте 45 лет. После церемонии прощания в российской столице доставка тела исполнителя в Камерун затянулась. Посольство никак не могло оформить необходимые документы, и родные певца не исключали, что Нарцисса похоронят в России.