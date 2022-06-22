Церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом пройдёт в Москве, но похоронят исполнителя в Камеруне. Об этом сообщила его бывшая жена Валерия Калачева.

«Похоронят в Камеруне, потому что мама хочет получить тело, сестра там, жуткие истерики, они хотят, они ждут его, у них склеп там. Прощание здесь, а туда отправим. Мы пока не знаем, когда именно будет прощание в Москве», — привело слова Калачевой РИА «Новости».

О смерти певца сообщила его дочь Каролин Калачева. Она опубликовала пост в соцсетях о кончине отца днем 22 июня. Пьер Нарцисс ушел из жизни в возрасте 45 лет. Как уточнила его бывшая супруга, у исполнителя появились осложнения после подагры. Врачи отправили мужчину на гемодиализ, но он не помог, поэтому Нарцисса погрузили в медикаментозный сон. После остановки сердца певца реанимировали, но оно снова перестало биться.

Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. Он запомнился поклонникам своим участием в «Фабрике звезд» и песней «Шоколадный заяц». Друг исполнителя, глава футбольного клуба «Старко» Юрий Давыдов отметил, что Нарцисс был очень хорошим товарищем и музыкантом.