В России секса нет: куда из телевизора делись шоу про эротику?

Еще совсем недавно посмотреть по телевизору можно было такое, что сейчас даже в интернете доступно только с пометкой 18+. «360» нашел ведущих, которые не стеснялись говорить про секс и про социальные проблемы, с ним связанные.

Не только про секс

Одно из шоу, которому зрители 90-х обязаны своим секс-образованием, «Про это» с Еленой Хангой. Передача выходила с 1997 по 2000 год на телеканале НТВ. В беседе с «360» Ханга рассказала, что во время съемок первой передачи хотела сбежать, в какой-то момент все пошло совсем не так, и люди стали говорить о том, что даже сейчас, когда времена изменились, не принято обсуждать.

Среди запомнившихся моментов Ханга назвала слет садомазохистов в Нидерландах.

«Это был такой ужас. Я более страшных вещей не видела никогда. Я зашла в этот ангар, где был слет, этот ангар был величиной с футбольный стадион. Съехались садомазохисты со всего мира, что они там вытворяли… Я зашла и тут же вышла. У меня с сердцем стало плохо», — рассказала Елена Ханга.

Ханга, как и ведущая другой скандальной передачи «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ, подчеркивает, что шоу было не совсем о сексе. Там поднимались социальные проблемы, это был повод пошутить, а сексуальная тема была лишь особенностью подачи.

«Мы делали юмористическое шоу. Мы снимали не о сексе, мы снимали о людях, о хитросплетениях человеческих отношений. Снимали с юмором, потому что в принципе рассказывать историю „одной моей подруги“ серьезно не очень получается. Поэтому мы просто делали интересный продукт не совсем о сексе, хотя люди видели в нем, в основном, секс. Но он был на такой подложке, что он мягко входил, он не был прям откровенно в лоб, что мы сейчас будем говорить о сексе, сидите и краснейте», — заметила телеведущая Анфиса Чехова.

Неприятие

В то же время Елена Ханга рассказала, что иногда удивлялась, как герои ее передачи могут потом выйти из студии и идти по улице после того, что они показали. Телеведущая также поделилась воспоминанием, что однажды пожилая женщина плюнула ей в лицо.

«Однажды мне по телефону позвонил человек. Я взял трубку. Он сказал, что он священник и что он на нас посылает анафему, что мы все будем гореть в аду. Я расстроился, но только потому, что кому-то мы, видимо, все-таки причиняли боль душевную», — рассказал шеф-редактор программы «Секс с Анфисой Чеховой» Денис Морозов.

Формальные отношения

По его словам, сейчас отношения слишком формализировались, поэтому таких программ не снимают.

Программа «Секс с Анфисой Чеховой» закрылась в 2009 году, но, как заметила телеведущая, ее еще лет пять можно было увидеть на телевидении в повторах. А сейчас, сказала Чехова, в России секса нет: все стали блюрить и замалчивать.

Елена Ханга тоже посчитала маловероятным, что такое шоу можно сделать сейчас. На вопрос, готова ли была бы она вести такую программу на YouTube, Ханга предложила ее назвать «Вспомнила бабка як дивкой была».