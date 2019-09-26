Дочь и муж Елены Ханги отказались смотреть ее программы на телевидении

Дочь и супруг отказались смотреть передачу «Своя правда» на эстонском канале ЕТВ+, на которой простым людям дают возможность быть услышанными и поговорить на больные темы. Помимо этого они ни разу не включали программу «Про это», которая выходила в эфире федерального канала.

«Ей это вообще не интересно. И „Принцип домино“, и „Про это“ были в прошлой жизни, в прошлом веке, когда я снималась блондинкой и не похожей на себя сегодняшнюю. Эта часть моей жизни и дочь, и мужа очень раздражает», — рассказала Ханга.

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По ее словам, дочь и муж не любят, когда им напоминают, что Ханга не просто мать, жена и домохозяйка, а еще и телеведущая.

Дочери Ханги Елизавете-Анне в октябре исполнится 18 лет. Девушка учится в университете на психолога, но пока не определилась с местом работы. Однако ведущая категорически против, чтобы дочь выбрала телевидение. У Ханги есть множество причин, чтобы Елизавета-Анна не строила карьеру в этой сфере.