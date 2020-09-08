Ефремова назвали жертвой «величайшего мошенника» Пашаева

Анна Бутырина, адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, выразила соболезнования осужденному. Она назвала актера жертвой его адвоката Эльмана Пашаева.

8 сентября завершился процесс по делу Михаила Ефремова. Актера осудили на восемь лет и присудили выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей семье погибшего Сергея Захарова. По мнению Анны Бутыриной, Ефремов мог получить меньший срок, если бы не стал жертвой собственного адвоката Эльмана Пашаева. По ее словам, правозащитник предлагал за 11 миллионов рублей «выбить» для своего клиента либо оправдательный, либо условный срок.

«Михаил Олегович явился жертвой одного из величайших известных мошенников. Эльман Пашаев ранее привлекался к ответственности по статьям вымогательства и трижды был лишен статуса адвоката. И сейчас в четвертый раз получил лишения статуса адвоката в Северной Осетии», — рассказала Бутырина.

По ее словам, все участники суда находились в недоумении, наблюдая за тем, как на процессе вел себя Пашаев. «Это были оскорбления в адрес суда, обвинения. Я полагаю, что Ефремов, поддавшись на уговоры Пашаева, явился невинной жертвой такого поведения».