Ефремов пожаловался на «подставу» от Пашаева. Но изменит ли его судьбу смена адвоката?

Михаил Ефремов винит в своем приговоре адвоката Эльмана Пашаева. По словам актера, тот «подставил» его на восемь лет. Актер в очередной раз отказался от услуг защитника. Тот назвал это заявление глупостью. О том, сможет ли Ефремов сменить защитника и каким будет исход апелляции, — в материале «360».

Новый отказ от Пашаева

О том, что Михаил Ефремов отказался от своего адвоката, сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

«Сегодня мы посетили Михаила Ефремова в СИЗО-5. Он нам заявил, что отказывается от услуг адвоката Пашаева», — сказала член ОНК Марина Литвинович.

По ее словам, Ефремов сказал, что «отношения с этим адвокатом закончились» 8 августа, во время вынесения приговора. На апелляции интересы актера будет представлять другой защитник, которого выберет его семья.

«Ефремов недоволен приговором и работой Пашаева. Он сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции», — добавила Литвинович.

Сам Пашаев в разговоре с «360» назвал это решение глупостью.

«Это глупость, пожалуйста, дайте работать. Мне жалобу нужно готовить», — заявил юрист.

Ефремов в разговоре с правозащитниками говорил, что Эльман Пашаев «подставил» его на восемь лет.

Все испортят «давние связи»?

О том, сможет ли Ефремов сменить защитника и каким будет исход апелляции, «360» поговорил с адвокатом Тимуром Маршани.

«Достаточно написать заявление, что он отказывается от услуг адвоката Пашаева, и тот не сможет настаивать на участии в рассмотрении этого дела, — заявил адвокат Маршани. — Отказаться очень легко, никаких сложностей это не создает».

Единственная проблема, по его словам, кроется в том, что Пашаев настаивает на своем участии в рассмотрении дела. По мнению собеседника, адвокат «может использовать свои давние связи с Ефремовым, причем связи, которые, наверное, более доверительны, чем связи между клиентом и адвокатом — может, они в прошлом дружили».

Маршани считает, что несмотря на «психологический прессинг» со стороны Пашаева, сомнения в отсутствии у него необходимой квалификации и профессионализма «были развеяны, после того как был вынесен такой суровый приговор».

Юрист сослался на судебную статистику, согласно которой большие сроки по этой категории дел выносят редко.

Новый адвокат, по мнению Маршани, может добиться уменьшения срока заключения Ефремова.

Если новый адвокат появится, он сможет в апелляции дать квалифицированную оценку [приговору], написав соответствующую жалобу, исходя из которой можно будет грамотно и последовательно просить суд о снисхождении и уменьшении срока наказания на более вменяемый Тимур Маршани адвокат

Отвечая на вопрос о том, есть ли шансы снизить наказание, адвокат заявил: «Безусловно, два года можно абсолютно спокойно уменьшить».

Как развивалась история

Вечером 8 июня Ефремов сел пьяным за руль и вылетел на встречку в центре Москвы. В результате погиб водитель фургона, курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы дал Ефремову восемь лет колонии общего режима. Актера взяли под стражу в зале суда — до этого он находился под домашним арестом.

В ходе процесса Ефремов не признавал вину, Пашаев привлекал свидетелей, которые утверждали, что видели на водительском месте в машине актера другого человека.