Пашаев потерял семью в ДТП, но все равно защищал Ефремова. Теперь его обвинили в личном интересе

Художественный руководитель театра «Модерн» режиссер Юрий Грымов написал о том, что причиной «клоунады» в деле Ефремова могла стать личная трагедия адвоката. Эльман Пашаев сам рассказывал о том, что вся его семья погибла в пьяном ДТП. Могло ли это повлиять на тактику защитника?

В колонке, опубликованной на сайте mk.ru, Юрий Грымов рассказал свою версию того, почему Михаил Ефремов получил восемь лет колонии за пьяное ДТП. По мнению режиссера, причиной столь строгого наказания мог стать случай из жизни самого адвоката Пашаева: в 1987 году в аналогичной аварии погибла вся его семья, только вместо джипа с известным актером был КамАЗ с нетрезвым водителем.

«Я как никто знаю, что такое гибель близких. Вся моя семья погибла в ДТП: пьяный водитель КамАЗа вылетел на встречку. Папе было 45, маме 38, братьям — год, пять и 18, дяде — 22… И то я не хотел наказания. Это неумышленное преступление! Ну, кто не пьет?» — заявил Пашаев, выступая в Пресненском суде в защиту Ефремова.

Дурное влияние

Юрий Грымов объяснил «360», что лишь высказал свою гипотезу как режиссер, человек, который рассуждает и ищет причинно-следственные связи, обуславливающие поступки людей. Грымов добавил, что ответственность за разрушенную репутацию Ефремова лежит именно на его адвокате Эльмане Пашаеве.

Любой актер сильно попадает под влияние режиссера, тем более хороший актер, а Ефремов — прекрасный актер. Я больше чем уверен, что он очень сильно доверился адвокату. Да и любой человек на его месте доверился бы Юрий Грымов.

С тем, что ответственность за суровый приговор лежит на адвокате, согласен и вице-президент Национального автомобильного союза, член Общественного совета ГУВД Москвы Антон Шапарин. Он уверен, что сам Ефремов юридически неграмотен, кроме того употреблял алкоголь и тяжелые наркотики — все это могло помешать ему осознать, что Пашаев выбирает невыгодную и разрушительную для него тактику.

«Он находился в состоянии отказа от наркотиков, от привычного его организму режима. Ему наверняка было физически тяжело принимать обоснованные и разумные решения, так что он шел на поводу у своего защитника, доверялся ему», — сказал Шапарин.

При этом ответственность за выбор адвоката снять с Ефремова уже не получится. По мнению Шапарина, «даже бесплатный государственный защитник отработал бы этот вопрос лучше».

Грязный пиар

Очень сложно поверить, что Пашаев мог намеренно и показательно подставить своего клиента из мести, из-за каких-то собственных обид на пьяных водителей. Адвокат Тимур Маршани в разговоре с «360» подчеркнул: о человеческих и профессиональных качествах Эльмана Пашаева можно говорить по-разному, но «помимо того, что он адвокат, он очень предприимчивый человек».

Позиция адвоката, который бы таким образом пытался отомстить всем обидчикам, управлявшим автомобилем в состоянии опьянения, не поддается вообще никакому логическому объяснению. Этого просто не может быть. Жертвовать репутацией в угоду своим амбициям и недовольству, проявляя такую мелкохищническую позицию, не будет ни один адвокат Тимур Маршани.

Антон Шапарин добавил, что главной целью Пашаева в этом деле, по его мнению, было получение известности.

«Все это было превращением судебного процесса в цирк, где пострадавшей стороной выступает и семья погибшего, и актер Ефремов. Потому что он, по сути, получил наказание жестче, чем в тотальном большинстве случаев по этой статье в России, из-за таких действий своего адвоката», — уверен Шапарин.

Без подобного эксцентричного и временами даже оскорбительного поведения Ефремов, по мнению общественника, мог бы «отделаться условным сроком», если бы сразу признал вину и выполнил требования родственников погибшего.

Маршани же уверен, что главная проблема защиты Ефремова заключается в том, что некоторые детали дела просто не были взяты во внимание.

«Здесь необходимо было ставить вопрос о признании вины и возмещении ущерба потерпевшим — и в этом случае рассчитывать на снисхождение», — уверен адвокат.

Тем более, добавил Маршани, приговор не мог измениться из-за эпатажных высказываний Пашаева, его хамства или несдержанной позиции. Суд в любом случае считается с позицией Мосгорсуда как высшей инстанции. Также повлиять могла и позиция прокуратуры, запрашивавшей для Ефремова высшую меру наказания по статье.

При этом Маршани отметил, что вопрос профессиональной этики будет обсуждаться дисциплинарной комиссией Совета адвокатской палаты.