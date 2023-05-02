Эксклюзив 02 мая 2023, 14:02 «Оставался гражданином своей страны». Анита Цой рассказала о жизни Юдашкина вопреки смертельному диагнозу Певица Анита Цой рассказала, что жена помогала Валентину Юдашкину работать до самой смерти РИА «Новости»

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Модельер Валентин Юдашкин узнал о диагнозе много лет назад, и супруга Марина помогла ему провести это время продуктивно, продолжая заниматься творчеством. Об этом «360» рассказала певица, телеведущая, заслуженная артистка России Анита Цой.

Валентин Юдашкин и его супруга Марина являлись друзьями ее студии. Певица сказала, что его смерть — это невосполнимая утрата не только лично для нее, но и всего мира моды.

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«Думаю, сейчас скорбят люди в разных уголках планеты. Валентину Юдашкину огромное спасибо за то, что он так любил Россию до последнего часа своей жизни, до последней минуты оставался гражданином своей страны. Это дорогого стоит, особенно в нынешнее время», — сказала она.

Анита Цой назвала большой заслугой его жены тот факт, что Валентин Юдашкин прожил так долго — смертельный диагноз ему поставили много лет назад. По ее словам, супруга до последнего делала так, чтобы модельер творил, не оставлял подиум, вносил творческие идеи и продолжал принимать гостей.

Первый канал объявил о смерти 59-летнего модельера от рака почки и метастаз. Историк моды, искусствовед Александр Васильев сказал, что у Валентина Юдашкина, также как и у недавно ушедшего Вячеслава Зайцева, не осталось преемников.