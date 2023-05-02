Эксклюзив 02 мая 2023, 13:33 Гламурный максималист. Александр Васильев выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Юдашкина Историк моды Васильев: модельер Валентин Юдашкин был большим тружеником и гением РИА «Новости»

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Модельер Валентин Юдашкин был большим тружеником и гением, рассказал «360» историк моды, искусствовед, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев. По его словам, показы Юдашкина проходили с большим успехом на Западе.

Васильев назвал сообщения о смерти Валентина Юдашкина грустной новостью. Он напомнил, что недавно ушел из жизни еще один законодатель моды — Вячеслав Зайцев.

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«Два мэтра моды ушли, один за другим. Я остался единственным патриархом российской моды. Мне даже как-то неловко сейчас это говорить, потому что интерес к моде в России огромен, и приемников у этих людей нет. Они были большими тружениками, большими гениями, и мне чрезвычайно грустно все это сегодня произносить», — отметил собеседник «360».

Он рассказал, что творчество Юдашкина было ориентировано на Запад, и его показы с успехом проходили в Париже, Милане и Нью-Йорке.

«У него силуэты тоже были очень женственные и очень приталенные. Он, конечно, всегда творил для молодых, всегда творил для очень стройных, всегда творил для очень богатых и очень женственных. В его стиле царила роскошь, царил гламур. Я бы назвал его, конечно же, гламурным максималистом», — подчеркнул Александр Васильев.

Днем 2 мая стало известно о смерти Валентина Юдашкина. Последние годы он боролся с раком, но до последних дней работал, а каждый его показ был настоящим событием в мире моды.