Знаменитости 01 мая 2023, 18:30 «Прощай, мой друг». Алла Пугачева опубликовала пост в честь умершего модельера Зайцева Певица Пугачева назвала умершего модельера Зайцева своим другом и поблагодарила его РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева отреагировала на смерть модельера Вячеслава Зайцева. В своем Instagram* народная артистка СССР поблагодарила его и назвала своим другом.

«Прощай, мой друг. Спасибо за все», — написала Пугачева.

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Несколько лет назад Вячеслав Зайцев рассказал, как придумал один из самых известных нарядов для певицы — платье-балахон.

«Алла Борисовна попросила придумать такой удобный наряд, не сковывающий движений», — процитировало модельера издание 7days.ru.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Он скончался после кровотечения в желудке, которое диагностировали врачи в Щелкове. В больницу модельера доставили с дачи, где ему стало нехорошо. На протяжении последних нескольких лет он передвигался в инвалидной коляске.

Певица Лада Дэнс назвала Зайцева легендой, талантливым, прекрасным человеком и даже целой эпохой. По словам исполнительницы, смерть кутюрье стала огромной утратой для страны.

*Instagram — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которую признали экстремистской и запретили в России.