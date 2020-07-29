Кристина Асмус показала «оргазм после развода»

Актриса Кристина Асмус выложила видео, на котором пародирует звуки во время занятий сексом. «После развода оргазм только такой», — подписала она ролик. В качестве реквизита Асмус использует стол с чайной посудой.

«Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост огонь», — говорится в самом популярном комментарии.

«Уж лучше такой, чем никакого, как до развода», — иронизирует другой пользователь.

Ранее Асмус уже шутила над своим разводом с юмористом из Comedy Club Гариком Харламовым. «Разделили имущество», — подписала она фотографию со съемок на фоне тюков разноцветной пряжи и коробок.

Бывший муж тоже подтрунивает по поводу расставания с актрисой. На днях стендап-комик Данила Поперечный выложил видео, на котором Харламов показывает рукой на разведенный мост в Петербурге и констатирует: «Развелся!».

Пара объявила о разводе в июне, после восьми лет вместе. Бывшие супруги воспитывают общего ребенка. Что стало причиной разрыва, неизвестно.