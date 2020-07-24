24 июля 2020, 01:15
Асмус пошутила над своим разводом
Российская актриса Кристина Асмус посмеялась над своим разводом с резидентом Comedy club Гариком Харламовым. Шутку она выложила на своей странице в Instagram.
Актриса опубликовала фотографии со съемок, на которых она позирует на мопеде. На его багажнике громоздятся огромные цветные одеяла и коробки.
«Разделили имущество», — подписала она публикацию.
Бывший супруг Асмус тоже не упускает шанс подшутить по-поводу развода с актрисой. Так в своем блоге он «помогает» журналистам и подсказывает «истинные» причины их развода. А на днях во время речной прогулки в Петербурге он показал рукой на разведенный Дворцовый мост и воскликнул: «Развелся!».
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе в конце июня. Пара была вместе восемь лет. У супругов есть общий ребенок. Причину окончания отношений звезды не раскрывают.