Асмус пошутила над своим разводом

Актриса опубликовала фотографии со съемок, на которых она позирует на мопеде. На его багажнике громоздятся огромные цветные одеяла и коробки.

«Разделили имущество», — подписала она публикацию.

Бывший супруг Асмус тоже не упускает шанс подшутить по-поводу развода с актрисой. Так в своем блоге он «помогает» журналистам и подсказывает «истинные» причины их развода. А на днях во время речной прогулки в Петербурге он показал рукой на разведенный Дворцовый мост и воскликнул: «Развелся!».

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе в конце июня. Пара была вместе восемь лет. У супругов есть общий ребенок. Причину окончания отношений звезды не раскрывают.