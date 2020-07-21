Харламов пошутил над разводом с Асмус. Видео

Шоумен Гарик Харламов отпустил очередную шутку по-поводу развода с актрисой Кристиной Асмус. В этом ему помог Санкт-Петербург и разводные мосты.

Во время речной прогулки по Неве в Петербурге он показал рукой на разведенный Дворцовый мост и воскликнул: «Развелся!»

Видео с прогулки на катере опубликовал на своей странице в Twitter блогер и стендап-комик Данила Поперечный.

Ролик собрал несколько сотен комментариев. Некоторые пользователи предположили, что Харламов специально для этой шутки приехал в Санкт-Петербург.

Новость о том, что Харламов и Асмус разводятся стала одной из самых обсуждаемых в СМИ тем этого лета. Шоумен и актриса сообщили о своем решении поклонникам на страницах в Instagram. Асмус подчеркнула, что инициатором развода стала она. Она опровергла информацию, что расставание — это якобы розыгрыш в рамках шоу Comment Out, о чем ранее рассказал его ведущий Владимир Маркони.

Харламов и Асмус уверили, что ни скандальный фильм «Текст», ни самоизоляция, ни третьи лица никак не повлияли на их решение разойтись.