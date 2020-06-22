Харламов и Асмус объявили о разводе. Скандал с фильмом «Текст» тут ни при чем

Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили, что разводятся спустя восемь лет отношений. Они уверяют, что в этом не виноваты ни другие люди, ни фильм «Текст», ни самоизоляция. Решение принималось почти год, но у пользователей другое мнение — они считают, что это шутка.

Актриса Кристина Асмус написала на своей странице в Instagram, что разводится с Гариком Харламовым. По ее словам, в разрыве этого союза никто не виноват и пара не пытается словить хайп.

Я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки Кристина Асмус.

Асмус добавила, что для нее развод — болезненный процесс. Она попросила журналистов не беспокоить ни ее, ни Харламова.

Харламов тоже выложил пост в Instagram, в котором сообщил о разводе с Асмус. Юморист сказал, что могут начаться спекуляции на фоне их развода, но он уверил фанатов, что на самом деле на это решение не повлиял никто.

«Сейчас идет бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах», — написал Харламов.

Верить или нет?

В комментариях под постом Асмус пользователи заподозрили неладное. По их мнению, это часть YouTube-шоу Comment Out, выпуск которого с самой Асмус пока не вышел. Суть передачи: ведущие зовут двух звезд, которые тянут задание и наказание, а потом выбирают что-то одно. В качестве задания — написать под первой записью какого-то другого знаменитого человека провокационное или оскорбительное сообщение. Если участник шоу это сделает, то получает баллы. Если он не хочет писать что-то, то ему выпадает наказание. Его могут заставить съесть какую-то гадость, выпить молоко из чьего-то рта и так далее.

Харламов и Асмус еще ни разу не были участниками Comment Out. При этом на шоу не зовут одного и того же человека дважды.

В то же время последний выпуск передачи вышел 16 июня с Ксенией Собчак и певицей Zivert, а перед этим эпизод появился 26 мая с Анитой Цой и Анатолием Цоем. Другими словами, серии выходят как минимум раз в три недели.