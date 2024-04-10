Знаменитости 10 апреля 2024, 00:55 «Органы тянулись к горлу». Отец погибшего певца Кунгурова рассказал о его болезни Отец Евгения Кунгурова заявил, что его сын страдал от страшной болезни РИА «Новости»

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Отец оперного певца и звезды шоу «Голос» Евгения Кунгурова, покончившего с собой в Москве, рассказал о болезни сына. По его словам, мужчина страдал не от депрессии, сообщил сайт kp.ru.

По словам Виктора Кунгурова, болезнь была хитрая, с которой человек теряет лицо, себя и тело. При этом он вроде существует, но ничего не чувствует. Отец Кунгурова вспомнил, что певец двигался, но рассказывал, что у него голова «где-то там».

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«Внешне здоровый парень, а внутри все у него перековеркано. Все органы внутри будто тянулись ему прямо к горлу», — поделился собеседник издания.

Евгения Кунгурова нашли на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. Его жена обратилась в экстренные службы после того, как получила сообщение от супруга о самоубийстве.

Певца Сергея Пенкина шокировала гибель звезды шоу «Голос». Ранее он рассказал о последней встрече с Кунгуровым.