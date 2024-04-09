Происшествия 09 апреля 2024, 11:13 Пенкин рассказал о последней встрече с Кунгуровым Певец Пенкин заявил, что его шокировала гибель звезды шоу «Голос» Кунгурова РИА «Новости»

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Музыкант Сергей Пенкин рассказал о последней встрече с погибшим оперным певцом и участником проекта «Голос» Евгением Кунгуровым. Встреча двух исполнителей произошла примерно месяц назад в программе телеканала «Культура» «Романтика романса», сообщил Telegram-канал Mash.

По словам Пенкина, на тот момент ничего не предвещало беды. Узнав о гибели Кунгурова, музыкант испытал глубокий шок.

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«Я не поверил. До сей поры не верю. Я в ужасе. Понимаю, что високосный год. Для меня это вообще какое-то недоразумение», — отметил Пенкин.

Жена Кунгурова в последний вечер его жизни пыталась связаться с ним в течение полутора часов. Прибывшие к его дому спасатели нашли тело певца без признаков жизни. По словам супруги, в последнее время ее муж посещал психиатра в частной клинике.