Знаменитости 09 апреля 2024, 12:35 Покончивший с собой певец Кунгуров страдал от психического расстройства Mash: покончивший с собой певец Кунгуров 3 раза лежал в психиатрической клинике РИА «Новости»

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Оперный певец и звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров, который неожиданно ушел из жизни накануне вечером, имел проблемы с психикой и неоднократно проходил лечение в специализированных учреждениях. Только в прошлом году артист трижды обращался за помощью в психиатрические клиники, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, врачи диагностировали у певца смешанное тревожное расстройство и глубокую депрессивную фазу. Кунгуров страдал от чувства тревоги, апатии, раздвоения личности и расстройства сознания. После выписки он отказался от медикаментов и предпочел им работу с гипнологами и остеопатами.

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Трудности с психическим здоровьем начались у певца примерно десять лет назад. Он страдал от депрессии, которая усугублялась алкогольной зависимостью. В 2015 году Кунгуров обратился к психиатру, который назначил ему лекарственные препараты, но спустя некоторое время артист прекратил их прием.

Кроме психических расстройств, у Кунгурова были и другие проблемы со здоровьем — он консультировался у онколога.

Певец Сергей Пенкин заявил, что его шокировала гибель звезды шоу «Голос». Он рассказал о последней встрече с Кунгуровым.