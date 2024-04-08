Эксклюзив 08 апреля 2024, 22:34 Тело угрожавшего суицидом певца Кунгурова нашли в центре Москвы Источник «360»: певец Кунгуров покончил с собой в центре Москвы

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Оперный и эстрадный певец, заслуженный артист Чеченской Республики Евгений Кунгуров свел счеты с жизнью. Его тело нашли на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Сообщение с угрозой совершить суицид артист направил супруге, которая в этот момент находилась далеко от дома. Обеспокоенная женщина вызвала на место спасателей. Отправив сообщение жене, артист перестал выходить на связь.

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По данным источника, у Кунгурова давно были проблемы с психикой. Тем не менее на учет в государственной клинике он не становился и находился под наблюдением частного психиатра.

Спасатели прибыли на место, когда артист был уже мертв. Сейчас около дома на Зоологической улице находится скорая. Следователи оцепили подход к подъезду.