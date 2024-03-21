Знаменитости 21 марта 2024, 07:03 «Оправдываться не собираюсь». Никита Кологривый выступил на камеру в зале суда Актер Никита Кологривый извинился в суде за пьяный дебош и укус официантки

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Российский актер Никита Кологривый заявил, что извинился перед укушенной в Новосибирске официанткой и рассчитывал избежать наказания. Перед заседанием суда он сравнил себя с поэтом Сергеем Есениным и заверил, что раскаялся, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Честное слово, пионерское, это была чистая случайность, горячка и некрасивая ситуация. Я полностью признаю [вину], даже нечего тут говорить. Оправдываться не собираюсь, только покаяться», — сказал он толпе журналистов.

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Актер согласился с тем, что в таких ситуациях мужчинам стоит извиняться. Никиту Кологривова спросили, не боялся ли он получить лавры известного пьяными выходками актера Алексея Панина* или Сергея Есенина. Он ответил, что склоняется к последнему, не боится и готов ответить за ошибки.

Дебошир заявил, что утром попросил прощения у официантки, но не запомнил, как она отреагировала. Он надеялся избежать наказания. Актер сказал, что рассчитывает «на пощаду суда», и заявил о большом объеме общественной работы в будущем.

Никиту Кологривого задержали после пьяной выходки в баре в ночь на 19 марта. Он приставал к официантке, дрался с сотрудниками, раздевался и скандалил. День до суда актер провел в спецоприемнике.

* Алексей Панин признан иностранным агентом на территории России.