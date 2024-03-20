Эксклюзив 20 марта 2024, 15:05 Задержание Никиты Кологривого попало на видео Появилось видео задержания Никиты Кологривого для отправки в спецприемник

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Звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого доставили в отдел полиции Новосибирска и составили административный протокол. «360» показал видео с его задержанием.

Полицейские завели Никиту Кологривого в отдел полиции. Журналисты спросили его о настрое. Актер ответил, что чувствует себя хорошо и рассчитывает на благополучный исход дела.

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«Слава богу, хороший [настрой]. Конечно [все будет хорошо]», — сказал он.

Спустя время актера вывели из здания и усадили в полицейский автомобиль. Представитель Главного управления МВД по Новосибирской области уточнил, что полиция составила административный протокол по части первой статьи 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство» и до решения суда увезла актера в спецприемник.

Владельцы бара в Новосибирске пожаловались на то, что в ночь на 19 марта Никита Кологривый устроил в их заведении пьяный дебош. По информации Infopro54, он приставал к официантке. RT сообщил, что актер укусил девушку, разделся и подрался с другими сотрудниками.

Это не первый скандал с участием актера. Психолог Артемий Сибирский в разговоре с «360» предположил, что такова его маркетинговая стратегия или проявление детских травм.