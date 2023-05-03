Знаменитости 03 мая 2023, 18:25 Алексей Панин попал под уголовное дело из-за радостного поста о теракте на Крымском мосту — СМИ SHOT: актер Панин попал под уголовное дело за оправдание теракта на Крымском мосту РИА «Новости»

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В отношении скандально известного актера Алексея Панина возбудили уголовное дело из-за оправдания теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

В СМИ уточнили, что после теракта, в октябре 2022 года, Панин выложил «радостный пост». Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, столичные следователи возбудили дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). Панину грозит до семи лет лишения свободы.

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По данным Lenta.ru, в бывшей квартире актера провели обыски. У звезды есть однокомнатная квартира в Москве, при этом Панин еще с 2020 года находится за границей. В 2020 году он эмигрировал в Испанию, а в прошлом году заявил о получении визы в США и добавил, что теперь живет там.

Алексей Панин печально известен пьяными дебошами, странными признаниями (в том числе в бисексуальности) и затянувшейся тяжбой с бывшей сожительницей за опеку над общей дочерью.