Эксклюзив 20 марта 2024, 16:04 Появились кадры дебоша Никиты Кологривого в новосибирском баре Дебош актера Кологривого в баре в Новосибирске попал на камеры видеонаблюдения

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Дебош актера Никиты Кологривого в новосибирском баре попал на камеры видеонаблюдения. Кадры оказались в распоряжении «360».

На видео видно, как находящийся в заведении артист пытается подраться с другими посетителями и сотрудниками заведения, однако его оттаскивают от людей. На ролике звезда сериала «Слово пацана» ссорится с официантками, а потом вовсе снимает с себя футболку и снова пытается подраться с мужчинами.

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По словам сотрудников бара, Кологривый был пьян. Он пытался флиртовать с официанткой, но та ему отказала. В результате артист укусил девушку и спровоцировал драку. Дебошира задержали правоохранители. Ему может грозить арест на срок до 15 суток, сообщил RT.

По последним данным МВД, на актера составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Кологривого забрали в спецприемник до решения суда.