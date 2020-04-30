«Очень довольна»: адвокат рассказал, как Лолита окончательно развелась с пятым мужем

Лолита Милявская в пятый раз развелась с мужем. Суд расторг ее брак со спортивным тренером Дмитрием Ивановым. Теперь исполнительница будет добиваться признания союза фиктивным.

«Сегодня было финальное заседание. Суд расторг брак, чем Лолита очень довольна. Лолита приняла решение в рамках гражданского процесса отказаться от требований признания брака фиктивным в связи с тем, что процесс расторжения брака затягивался», — рассказал «360» адвокат Сергей Жорин.

Он добавил, что Иванов пользовался ситуацией и ходил по разным телевизионным программам, обливая певицу грязью. Теперь фиктивность брака хотят доказывать через правоохранителей. В ГУ МВД Москвы и прокуратуру уже подали заявления по браку Лолиты и по предыдущему браку Иванова, в котором он получил российское гражданство.

«Эти вопросы остаются актуальными, но уходят из публичного пространства, чтобы не дать возможности Иванову и дальше зарабатывать на Лолите», — подчеркнул Жорин.

Певица поблагодарила суд за то, что в такое непростое время дело все же рассмотрели, а не стали переносить на другую дату.

«Сейчас очень многие процессы переносятся. Здесь большая благодарность Басманному суду, который рассмотрел это дело, правда, с определенными ограничениями. Посторонних не пускали, все присутствующие были в масках, суд сообщил о том, что и помещение дезинфицируется», — сообщил адвокат.

Он также отметил, что у Милявской и Иванова не было никакого совместно нажитого имущества. Перед свадьбой пара заключила брачный контракт.

Ранее сообщалось, что Лолита планировала развестись с пятым мужем 13 марта, но рассмотрение дела отложили из-за коронавируса. Лолита и Дмитрий были в браке с 2010 года.