Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению иска певицы Лолиты Милявской. Она намерена признать свой брак с Дмитрием Ивановым фиктивным. Адвокат Сергей Жорин заявил, что пятый супруг Лолиты, по сути, серийный фиктивный муж.

«Фиктивность брака мы доказываем рядом документов, которые приложим — там, в частности, переписка. И ряд документов мы еще в дальнейшем подадим. Есть свидетельские показания. Я не готов сейчас раскрыть всю нашу судебную стратегию, но на следующем заседании, 13 марта, мы представим соответствующие доказательства», — рассказал «360» адвокат.

По словам Жорина, вызывает большое количество вопросов предыдущий брак Иванова. Он тогда был гражданином Белоруссии и женился на женщине, которая была его старше более чем на 20 лет. Когда Иванов получил российское гражданство, брак тут же распался. Супруги формально были женаты семь месяцев.

«Мы сегодня в судебном процессе это озвучили, заявили ходатайство о запросе в архив ЗАГСа о его предыдущих браках. Суд удовлетворил это ходатайство. Поэтому я думаю, что будет еще ряд интересных моментов», — добавил Жорин.

Коснулся адвокат и настроения Лолиты. По словам Жорина, он не сказал бы, что певица переживает.

«И уж точно она не против расторжения брака — это важно. И важно установить те обстоятельства, которые имеют значение. И установить их не в телевизионном шоу, как это делает Иванов (муж Лолиты — прим. ред.), а в суде», — подчеркнул адвокат.