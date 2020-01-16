Лолита решила лишить мужа не только израильского, но и российского гражданства

Сергей Жорин, адвокат Лолиты, допустил, что продлившийся восемь месяцев первый брак Иванова был фиктивным. В прошлом союзе избранница была на 21 год старше тренера, а брачный контракт не оставлял мужчине шансов получить какое бы то ни было имущество при разводе.

Однако в первом браке Иванов обзавелся российским гражданством, а в браке с Лолитой — израильским. Теперь певица стремится доказать фиктивность брака в судебном порядке. Если это удастся доказать, тренер рискует лишиться заветных паспортов.

Первый брак Иванова продлился с мая 2009 года по январь 2010 года. Журналисты попытались встретиться с его бывшей супругой по месту прописки, однако квартира сдается, хозяйка здесь давно не появлялась, а о ее муже соседи услышали впервые.

Журналисты так и не смогли найти саму бывшую супругу, однако поговорили с ее родственниками.

«Ее уже нет в живых, умерла три-четыре года назад, — сообщили близкие. — Фактически замужем она была лишь однажды и рассталась с мужем в 1980-м году, развод оформили через три года. А с Дмитрием… Это была помощь хорошему человеку. Не за деньги, просто по доброте».

Адвокат Сергей Жорин напомнил, что, с юридической точки зрения, такой союз называется фиктивным браком.

«Любопытно, что раньше гражданство РФ иностранцы получали лишь спустя три года в браке, но потом было подписано соглашение, которое для граждан Белоруссии сократило этот срок для трех месяцев. Думаю, Иванов этим воспользовался, — заключил юрист. — Поэтому сейчас мы будем подавать заявление в Управление по вопросам миграции ГУ МВД Москвы о проведении проверки. Будем надеяться, что правоохранительные органы выяснят, насколько законно им было получено гражданство РФ».