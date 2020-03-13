Лолита не развелась с пятым мужем из-за коронавируса

Недавно Лолита предложила своему адвокату Сергею Жорину назначить развод на 13 марта и положить конец процессу.

«Мы с вами всем все доказали. И про брак, и про другие дела, которые можно было бы назвать уголовными. Но не вижу смысла. Ввиду моей личной жизни хочется уже побыстрее очистить паспорт. А кроме того, я не желаю, чтобы человек зарабатывал деньги на разводе со мной, разгуливая по ток-шоу», — заявила звезда.

Однако Иванов рассказал суду, что Жорин прибыл из поездки в Италию и должен провести две недели на карантине.

«В итоге, к нашему разочарованию, заседание перенесли на 27 марта, и долгожданный развод Лолита так и не получила. О чем это говорит? Правильно, Иванов сознательно затягивает процесс, чтобы и дальше зарабатывать на этой громкой теме и популярности своей жены», — пояснил адвокат артистки.

Ранее поклонники Лолиты узнали, что она поставила развод на пятницу 13-е и запланировала очередной брак.