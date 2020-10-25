Нурмагомедов переболел свинкой перед боем с Гейджи

«Хабиб болел свинкой за две недели до начала лагеря», — заявили в команде спортсмена.

В субботу российский чемпион UFC во втором раунде победил американского бойца Джастина Гейджи с помощью удушающего приема. Самый обсуждаемый поединок состоялся в Абу-Даби. Однако после боя Нурмагомедов заявил о завершении карьеры. За все время он 29 раз выходил победителем из октагона и ни разу не проигрывал.

Завершение поединка было очень эмоциональным. Хабиб Нурмагомедов не смог сдержать слез и расплакался прямо в октагоне. Вероятно, это произошло из-за того, что отец не смог увидеть его победы. Он скончался 3 июля 2020 года. Американские СМИ даже сравнили бойца с Майклом Джорданом. В 1993 году известный баскетболист расплакался после первой со дня смерти отца победы.

Друзья семьи Нурмагомедова предположили, что теперь спортсмен может заняться общественной или тренерской деятельностью.