Друзья семьи Нурмагомедова предположили, чем он займется в будущем

Об этом рассказал РИА «Новости» друг бойца, ученик его отца Абдулманапа Нурмагомедова, тренер сборной Бахрейна по ММА Эльдар Эльдаров. Он посоветовал не заблуждаться тем, кто думает, что свое заявление об уходе из спорта Нурмагомедов сделал на эмоциях. Он дал слово матери, и сдержит его.

Эльдаров рассказал, что Хабиб Нурмагомедов всегда считал, что политика это «не его».

«Он постарается помочь родине своими связями, знакомствами. Уже сейчас он и его отец много сделали для родного края. Хабиб много раз говорил, что для помощи родине не обязательно занимать должности в правительстве», — рассказал тренер.

По его мнению, боец будет использовать мировую известность на благо своего народа и воспитание новых чемпионов.

«Уверен, многим ребятам он даст дорогу в мировой спорт и вырастит еще много чемпионов», — сказал Эльдар Эльдаров.

О том, что Хабиб Нурмагомедов принял решение завершить карьеру не спонтанно, заявил агентству и друг его отца главный тренер сборной Казахстана по вольной борьбе Маирбек Юсупов. Он подчеркнул, что Хабиб потерял не просто отца, а тренера, друга и очень мудрого советника. Юсупов признался, что ожидал ухода из спорта Хабиба после смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Но Нурмагомедов нашел в себе силы претворить мечту отца в жизнь.

Юсупов предположил, что дагестанский чемпион принесет республике еще много пользы в силу своей популярности. Нурмагомедов также наверняка захочет закончить незавершенные проекты отца.