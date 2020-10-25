Слезы Хабиба Нурмагомедова сравнили с эмоциями Майкла Джордана

Чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова сравнили с легендой баскетбола Майклом Джорданом. Они оба плакали после состязания, проведенного впервые со дня смерти отца. Такое сходство нашли американские журналисты.

«Хабиб в центре клетки, плачет. Очень напоминает Майкла Джордана, когда тот выиграл титул после смерти отца. Причина этих эмоций не вызывает сомнений», — пишет журналист ESPN Ариэль Хельвани.

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля в возрасте 57 лет. После этого чемпион UFC решил открыть сеть спортивных школ в честь родителя. А сегодня боец заявил, что завершает карьеру по просьбе матери. Она не хочет, чтобы сын продолжал драться без отца.

Отец баскетболиста Майкла Джордана был убит летом в 1993 году. Тогда защитник «Буллс», завоевав свой третий титул подряд, объявил об уходе из баскетбола. Однако через два года он вернулся в Национальную баскетбольную ассоциацию и выиграл еще три чемпионских титула. Оба легендарных спортсмена испытывали сильные эмоции от первых побед после потери своих отцов.

В ночь с субботы на воскресенье состоялся самый обсуждаемый поединок года российского спортсмена с американским бойцом Джастином Гейджи. Благодаря удушающему приему Нурмагомедов победил соперника во втором раунде.