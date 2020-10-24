Нурмагомедов победил Гейджи

Действующий чемпион UFС в легком весе Хабиб Нурмагомедов сумел отстоять свой титул на встрече с американским бойцом Джастином Гэйджи. Бой состоялся на острове ЯС в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.

Перед встречей Нурмагомедов признал, что у него очень жесткий соперник, обладающий хорошей техникой и умеющий бороться.

«Я готовлю себя к тому, чтобы повалить его сто раз», — сообщал боец.

Российские спортсмены также не сомневались в его победе. Боец UFC в тяжелом весе Алексей Олейник предположил, что Нурмагомедов победит добиванием либо удушением в поздних раундах. Американский и российский боец ММА Джефф Мэнсон заявил, что бой будет трудным, но в пятом раунде победит Нурмагомедов, потому что сейчас он находится «в невероятных кондициях».