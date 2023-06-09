Знаменитости 09 июня 2023, 16:02 Новое интимное видео футболиста Артема Дзюбы слили в Сеть Футболист Артем Дзюба снова прославился откровенным видео РИА «Новости»

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Уже попадавший в скандал с интимными видео футболист Артем Дзюба в очередной раз взял в руки смартфон, лежа в постели, для общения со своей новой пассией. В новых роликах спортсмен признался девушке в любви и поделился сексуальными фантазиями.

По словам владельца Telegram-канала, где появился слив, видео предназначалось для любовницы Дзюбы с Украины. Не исключено, что смартфон девушки взломали хакеры.

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«Обожаю тебя! Ты такая красивая-красивая у меня. Неземная! Скучаю по тебе очень сильно, думаю о тебе постоянно. Мечтаю целоваться c тобой, мечтаю тебя обнимать, трогать, на ручки взять», — признался футболист в своих роликах.

В прошлый раз откровенные видео Артема Дзюбы появились в Сети в ноябре 2020 года. На опубликованных кадрах спортсмен занимался самоудовлетворением. Несмотря на начавшийся скандал, спортсмена поддержали многие пользователи. Они отметили, что футболист имеет право на частную жизнь.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что для Дзюбы и других публичных людей эта история станет хорошим уроком. Глава государства заметил, что откровенное видео футболиста не видел, в отличие от большинства жителей страны

Но поддержка спортсмену не помогла. Дзюбу не вызвали для тренировки в сборную России, а в «Зените», за который он тогда выступал, у спортсмена отобрали капитанскую повязку. Как на новый слив посмотрит руководство ФК «Локомотив», где теперь выступает Дзюба, пока неизвестно.