Акция в поддержку Дзюбы прошла в центре Москвы

Активистки «Первой женской академии» собрались у Большого театра с транспарантами в поддержку Артема Дзюбы, который оказался в центре скандала из-за слива интимного видео. Их лозунги: «Все делают это», «Не стыдно» и «ЯМЫ Дзюба».

На площадь к театру пришли несколько десятков девушек. Когда появилась полиция, они разбежались.

«У нас не митинг, акция в поддержку Дзюбы. Милиция хотела задержать, но мы разбежались. Сейчас еще поедем к федерации футбола», — рассказала одна из участниц мероприятия изданию «Подъем».

Они пришли с манифестом, который гласит, что публиковать чужие интимные видео недопустимо, а о сексе пора начать говорить открыто.

Нападающий «Зенита» и национальной сборной Артем Дзюба попал в неприятную историю. Кто-то слил в Сеть его интимное видео, после чего футболиста начали травить. Дзюбу поддержали многие знаменитости. Он поблагодарил всех, кто не отвернулся от него в трудную минуту. Фанаты «Зенита» припомнили ему все былые обиды, а тренер Российской сборной Станислав Черчесов не вызвал форварда на ноябрьские сборы.