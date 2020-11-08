Футболист Артем Дзюба закрыл аккаунт в Instagram после «слива» интимного видео

Футболист Артем Дзюба оказался в центре скандала. В Сеть попало видео, где мужчина, очень похожий на спортсмена, сам себя удовлетворяет и снимает этот процесс на камеру. Фанаты футболиста уверены — это точно он. Но официальных комментариев еще не последовало. Более того, страница Дзюбы в Instagram стала закрытой.

А для тех, кто когда-то успел подписаться на спортсмена, отключены комментарии. Вероятно, его уже настигла волна провокационных вопросов и разных издевок. Кто выложил это видео и кому оно предназначалось, остается загадкой.

Однако многие поклонники услышали, что на видео из телевизора звучит голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Пять лет назад девушку заподозрили в связи с женатым футболистом. Она тогда очень активно опровергала все слухи. Но Life.ru опубликовал ролик, на котором запечатлена их встреча в машине. После этого Дзюба признался, что ему было стыдно перед женой, но она его простила.

Один из блогеров предположил, что интимный ролик был снят еще год назад. По его словам, расслышать голос телеведущей было непросто из-за звуков, которые издавал мужчина, похожий на футболиста.