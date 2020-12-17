Путин дал совет Дзюбе после слива интимного видео

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о слитом видео интимного характера футболиста Артема Дзюбы. По мнению главы государства, такие факты на профессиональную деятельность влиять не должны.

«Он сам пускай разбирается со своими связями, делами личными. Но он человек публичный, это было неизбежно для него. Но для людей, которые живут публичной жизнью, это урок. Имейте в виду, — сказал Путин.

Путин отметил, что влезать в личную жизнь недостойно общества, но публичные люди должны придерживаться определенных правил, чтобы такая ситуация не повторилась с кем-либо еще.

Президент признался, что в отличие от всей страны, он не смотрел видео с Артемом Дзюбой.