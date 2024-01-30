Знаменитости 30 января 2024, 17:37 Никита Михалков призвал Россию отказаться от компромиссов Режиссер Никита Михалков: здравые люди должны быть бескомпромиссными РИА «Новости»

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Власти России и ее жители должны занять более жесткую позицию в геополитике. Режиссер Никита Михалков заявил об этом в интервью ТАСС.

Он признался, что всегда получал много негатива до поддержки спецоперации на Украине и привык к этому. Михалков назвал картину «Свой среди чужих, чужой среди своих» брендом своей жизни. По словам режиссера, недругам стало неинтересно оскорблять его.

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«Единственное, в чем я уверен, так это в том, что государство и в целом здравые люди должны быть более бескомпромиссны. Эти все разговоры о том, что рассосется, может быть, подождем, — это все в пользу бедных. Нас не щадят. Идет наступление не на нас, а на цивилизацию», — заявил он.

В ответ на блокировку «БесогонTV» на YouTube режиссер предложил запрещать в России иностранные ресурсы и переходить на отечественные площадки. Он сказал, что равнодушно отнесся к закрытию канала, но призвал принять зеркальные меры.

По словам Михалкова, аудитория его ресурса увеличивалась с 2014 года, и к моменту блокировки каждый выпуск смотрели около 10–13 миллионов человек.

В предыдущих интервью режиссер поблагодарил коллективный Запад за санкции. По его мнению, они подстегнут развитие отечественного кинематографа.