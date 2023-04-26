Знаменитости 26 апреля 2023, 00:29 Михалков поблагодарил Запад за санкции Режиссер Михалков выразил благодарность санкциям за толчок развитию отечественному кино Скриншот

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Режиссер Никита Михалков поблагодарил Запад за введенные против России санкции. В интервью порталу Prozvezd он заявил, что рестрикции спровоцировали развитие отечественного кино.

«Я очень благодарен санкциям, потому что они и те обстоятельства, в которых мы сегодня живем, четко показали, кто есть кто и что есть что», — сказал он.

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Михалков напомнил про уход голливудских фильмов с российских киноплатформ. По его мнению, это стало негативным моментом. Но также отсутствие зарубежных картин привело к развитию российской киноиндустрии.

«Это же дало толчок развитию отечественному кино», — констатировал он.

Артист привел в пример фильм «Вызов», который сняли в космосе. Он подчеркнул, что это кино стало первым в своем роде. И санкции Запада не помешали случиться подобному прорыву.

Также Михалков признался, что не видит смысла посылать российские фильмы на церемонию «Оскар». Он добавил, что нужно в качестве противовеса учредить Евразийскую киноакадемию с собственной премией, которая будет транслировать ценности традиционных семей, «естественного рождения и религиозной независимости».