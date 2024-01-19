Знаменитости 19 января 2024, 03:32 «Конвульсии Запада». Михалков — о блокировке своего канала на YouTube Михалков назвал конвульсиями Запада блокировку «БесогонTV» на YouTube РИА «Новости»

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Режиссер Никита Михалков высказался в Telegram-канале блокировке своего канала «БесогонTV» на видеохостинге YouTube. По его словам, он будет продолжать говорить правду на других площадках.

Михалков выразил уверенность, все произошедшее стало доказательством того, что Россия находится на верном пути.

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«Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада. Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся — все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче», — подчеркнул он.

Режиссер напомнил, что проект «БесогонTV» уже давно вышел за пределы YouTube. Выпуски программы можно посмотреть и на других площадках, в том числе не только российских.

YouTube заблокировал доступ к каналу «БесогонTV» Никиты Михалкова с формулировкой «за многочисленные или серьезные нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний». При попытке перейти на канал пользователям приходит уведомление о недоступной странице.