Знаменитости 18 января 2024, 21:36 YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова Канал режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV» заблокировали на YouTube РИА «Новости»

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Видеохостинг YouTube заблокировал доступ к каналу режиссера Никиты Михалкова «БесогонTV». Он насчитывал около 1,6 миллиона подписчиков.

При попытке перейти на «БесогонTV» на YouTube приходит уведомление о том, что страница недоступна.

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«Этот аккаунт заблокировали за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — указали в сообщении, опубликованном на удаленном канале Михалкова.

В одноименной программе «Бесогон», которая выходит на телеканале «Спас», Никита Михалков освещает политические события, происходящие в России и других странах.

В июле 2023 года видеохостинг YouTube заблокировал канал писателя Захара Прилепина, за которым следили 300 тысяч подписчиков, писал RT.

А Савеловский суд Москвы не стал блокировать YouTube-канал блогера Анастасии Ивлеевой из-за видеоролика с нецензурной лексикой.