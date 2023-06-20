Знаменитости 20 июня 2023, 12:39 Перенесший ампутацию Костомаров отказался работать с психологом 112: фигурист Роман Костомаров отказался от работы с психологом после ампутации РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отказался продолжать работу с психологом. Об этом написал Telegram-канал 112.

По данным авторов, весной фигурист прошел всего несколько сеансов психотерапии. Хотя врачи отметили важность психологического восстановления, спортсмен не захотел работать со специалистами и дальше.

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Telegram-канал также сообщил, что перенесший ампутацию Костомаров находится в отдельной палате, и ему регулярно приносят на пробу протезы. Однако пока олимпийскому чемпиону трудно в них находиться, поскольку его мышцы ослабли, а послеоперационное заживление еще не завершилось.

Фигуриста госпитализировали в первой половине января с тяжелым воспалением легких. Впоследствии у спортсмена начался сепсис, возникли проблемы с кровообращением, из-за которых развилась гангрена. Костомарову ампутировали обе стопы.

Источник «Известий» сообщил 5 июня, что олимпийского чемпиона готовят к протезированию. По данным издания, фигурист пробудет в больнице минимум до начала июля.

Весной Telegram-канал Shot писал, что спортсмен впал в депрессию. Психологам не удавалось вывести Костомарова из этого состояния.