Знаменитости 09 января 2023, 14:12 «Ничего хорошего». Кремль отреагировал на высказывания актера Смольянинова о России Пресс-секретарь Песков назвал главным мнение ведомств об антироссийских речах Смольянинова Кинопоиск

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В администрации президента России осудили слова актера Артура Смольянинова о желании воевать за Украину против России. Однако важней, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, то, как к его заявлениям отнесутся компетентные органы. Он сказал об этом на брифинге, сообщили «Известия».

«Ничего хорошего про эти слова актера не думают», — сказал он.

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Журналисты спросили Дмитрия Пескова, как на высказывания Артура Смольянинова отнеслись в Кремле. Дмитрий Песков признал, что их осудили. Но он считает, что важней реакция не руководства страны, а соответствующих ведомств.

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Звезда фильмов «9-я рота», «Жара», «Елки» уехал из России и дал интервью, в котором заявил, что если бы пошел на линию соприкосновения, то на стороне Украины. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев пригрозил уголовной ответственностью и призвал киностудии разорвать с ним контракты. Осенью актера уже штрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.