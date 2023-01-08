Общество 08 января 2023, 18:34 Смольянинову пригрозили уголовным делом за критику России Депутат Хамзаев пообещал добиться уголовного дела для актера Смольянинова YouTube

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Следственный комитет должен возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова после его скандальных слов о России. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Депутат подчеркнул, что готов лично написать заявление на артиста. Также Хамзаев призвал киностудии, получившие государственные гранты, разорвать все контракты со Смольяниновым.

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«Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь Невзорова* с уголовным делом. У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», — заявил Хамзаев.

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В своем Telegram-канале депутат назвал заявления Смольянинова очередной уродливой попыткой напомнить о себе, а также показать свою лояльность Западу. Он добавил, что видит положительный момент в том, что таких «послов грязи с каждым днем в России становится все меньше».

Артур Смольянинов в одном из последних интервью заявил, что готов пополнить ряды украинских боевиков. Артист подчеркнул, что ему плевать на Россию, даже если большая часть страны «превратится в радиоактивный пепел».

* Журналист Александр Невзоров внесен Минюстом России в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.