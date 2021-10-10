Не узнал: водитель Mercedes рассказал подробности ДТП с Собчак в Сочи

Водитель попавшего в ДТП Mercedes-Benz, который вез Ксению Собчак, рассказал, что лично не видел ведущую. Он отметил, что там были девушки в очках, но он их не узнал. Об этом Олег Цой сообщил Telegram-каналу Baza.

Он рассказал, что к нему подошел молодой человек с вещами и спросил, как можно уехать. Водитель отметил, что там было мероприятие и такси обычно там всегда стоят. Он отметил, что взял трех пассажиров — двух девушек и мужчину.

«Впереди девушка была в костюме спортивном, светлый костюм был. Сзади в чем-то светлом, но не спортивном. Мужчина был — тоже светлый верх, пиджак. <…> Мужчина был точно моложе и светлый, волосы не такие короткие. Девушка нет. Впереди сидящая тоже нет. Одета была также не так», — сказал он.

Ранее Ксения Собчак отметила, что не подгоняла водителя ехать быстрее. Она рассказала, что во время поездки участвовала в видеоконференции в Zoom и не общалась с водителем. Тот сам решил пойти на обгон. Сам водитель подтвердил эти слова: он отметил, что сам решил обогнать машину, которая ехала перед ним, и выехал на встречную полосу во время движения по Краснополянскому шоссе.

Mercedes столкнулся с Volkswagen, который потом отлетел в микроавтобус. В результате погибли два человека — одна пассажирка Volkswagen скончалась на месте, вторая впоследствии умерла в больнице. Еще несколько человек пострадали.

Собчак и ее ассистентка отказались от помощи после ДТП и уехали в аэропорт на другом такси. Она рассказала, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, после аварии она потеряла сознание.