Число жертв ДТП с участием Собчак выросло до 2 человек

Число погибших в результате ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи возросло до двух. Одна из пассажирок умерла на месте, вторая скончалась в больнице. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Автомобили Mercedes-Benz и Volkswagen 9 октября столкнулись на трассе Адлер — «Альпика-Сервис». Согласно данным МВД по Краснодарскому краю, авария произошла после того, как Mercedes выехал на встречную полосу для обгона. Volkswagen после удара врезался в микроавтобус. Одна пассажирка Volkswagen скончалась на месте, вторая впоследствии умерла в больнице. Там же остается водитель.

Водитель Mercedes заявил полиции, что в его машине действительно находилась Ксения Собчак, но после аварии она уехала в аэропорт на другом авто.

Собчак уже подтвердила, что находилась в автомобиле, но заявила, что машина была не ее, водитель тоже. Телеведущая рассказала, что у нее сотрясение мозга и многочисленные травмы. После аварии она потеряла сознание, а когда пришла в себя, ей было очень плохо. Она пообещала связаться с родными погибших. А улетела домой потому, что хотела к сыну, хотя ей предлагали госпитализацию в Сочи.