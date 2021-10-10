Автомобиль телеведущей Ксении Собчак попал в ДТП в Сочи по пути из Адлера в Красную Поляну. По предварительным данным, погибла одна пассажирка, еще два человека пострадали.

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По данным ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, ДТП произошло около 21:00 9 октября на трассе Адлер — «Альпика-Сервис». Лоб в лоб столкнулись два автомобиля. За рулем Mercedes-Benz находился 40-летний водитель. Он вылетел на встречную полосу для обгона, когда столкнулся с Volkswagen. Последний по инерции врезался в микроавтобус.

В результате аварии погибла пассажирка Volkswagen, еще два человека пострадали. При этом в МВД не назвали личности участников ДТП. По данным РЕН ТВ, Ксения Собчак находилась в Mercedes. Об этом сообщил водитель автомобиля — он отметил, что она уехала с места ДТП после случившегося, чтобы добраться до аэропорта. Вместе с ней отправились еще два пассажира.

По данным СМИ, Ксения Собчак была в Сочи в качестве ведущей. В момент ДТП она ехала в аэропорт, чтобы вернуться домой.