Знаменитости 27 февраля 2024, 00:19 Не успел вернуться и снова «отменили». Австралия внесла Киркорова в санкционный список Kp.ru: вернувшегося в эфир Киркорова снова «отменили» РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров вернулся в телеэфир после долгого перерыва. И его почти сразу снова «отменили» — правда, уже в Австралии. Об этом написал сайт kp.ru.

По данным журналистов, певец появился в вокальном шоу «Конфетка» на ТНТ и спел дуэтом с Николаем Басковым.

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В это же время стало известно, что оба исполнителя попали в санкционный список Австралии за поддержку России в конфликте с Украиной. Кроме них, Австралия ввела санкции против Олега Газманова, президента мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова и руководителей российских медиакомпаний: Олега Добродеева (ВГТРК), Алексея Пиманова («Красная звезда») и Тины Канделаки (ТНТ).

Филипп Киркоров пропал из телеэфира после участия в скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. В феврале певец посетил Донецкую Народную Республику, выступил перед ранеными бойцами в Горловке и привез подарки детям из Макеевки.