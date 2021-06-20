«Не хотим потерять ее». Фанаты МакSим испугались возможной судьбы Фриске и Началовой

Поклонники певицы МакSим, которую ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, обеспокоены ее здоровьем. Они боятся потерять артистку, как когда-то Жанну Фриске и Юлию Началову.

«Не хотим потерять ее, как когда-то Фриске и Началову», — написали фанаты в Instagram музыкальной исполнительницы.

«Лечись, пожалуйста. Не надрывай себя, а преданные поклонники дождутся обязательно», — еще один комментарий под постом в аккаунте МакSим.

Поклонники пожелали певице сил и терпения. Другой любитель ее композиций поразился, сколько «несчастий выпало на долю этой девочки».

Несколько дней назад МакSим попала в частную клинику в Москве. Ее госпитализировали с подозрением на ковид: поднялась высокая температура, низкая сатурация. У певицы диагностировали поражение 40% легких, отметило ИА НСН. Тем не менее тесты на коронавирус дали отрицательные результаты. Врачи не поставили точный диагноз, но при этом пообещали, что скоро выпишут артистку. Однако главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко рассказала «360», что при поражении 40% легких обычно не требуется подключение пациента к ИВЛ.

Музыкальную исполнительницу также поддержала сборная России по футболу. В своем Twitter спортсмены опубликовали видео с Никольской улицы в Москве, на которой во время чемпионата мира — 2018 в России болельщики исполнили хит исполнительницы «Знаешь ли ты». Эта песня считается неофициальным гимном «Спартака».