Певицу МакSим ввели в искусственную кому

Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ, при этом тест на коронавирус у нее отрицательный. Об этом сообщило РИА «Новости», сославшись на представителя артистки.

«Марина на ИВЛ, в искусственной коме. Тесты показывают отрицательно. Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно», — отметил представитель.

Врачи диагностировали у певицы пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией.

«На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому», — добавил представитель.

Певица пробудет в искусственной коме, предположительно, еще несколько дней. Несмотря на это медики дают позитивный прогноз. Врачи подключили артистку к аппарату ИВЛ, чтобы не началось кислородное голодание. Сейчас все силы идут на прочистку легких. МакSим будут постепенно выводить из комы — в зависимости от ее реакции на лечение.

Первые признаки заболевания МакSим почувствовала неделю назад, накануне очередного концерта. Звезда сдала тест на коронавирус и получила отрицательный результат, поэтому она не стала отменять выступление. Через несколько дней певица попала в одну из московских клиник с пневмонией и 40% поражением легких.